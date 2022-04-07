Прикордонники разом із ЗСУ знищили пункт забезпечення ворога на Харківщині
7 квітня 2022 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Прикордонники та бійці Збройних сил продовжують ліквідовувати ворога на Харківщині. Зокрема, знищили один із пунктів забезпечення окупантів.
Пункт виявили прикордонники – оператори безпілотників побачили його на напрямку до Харкова.
До речі Неймовірна майстерність: прикордонники збили з автоматів ворожий безпілотник
Координати відразу передали ЗСУ. Військові влучно відпрацювали вогнем артилерії.
До слова, окупанти не залишають Харків у спокої. За минулу добу, 6 квітня, вони 48 разів обстріляли місто із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.
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