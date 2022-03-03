Прикордонники разом з ЗСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині, – Данілов

На сьомий день війни прикордонники 5-го прикордонного загону разом з ЗСУ вийшли на лінію держкордону України на Сумщині. У РНБО зазначмли, що свою роботу і українські військові, і співробітники ДПСУ виконують на відмінно.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що восьмий день триває героїчний національний спротив України.

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Завдання зі знищення окупантів виконують на відмінно, – Данілов

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України,

– написав у соцмережах Данілов.

Щодо загальної ситуації, то розповів секретар РНБО, за добу російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

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