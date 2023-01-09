Росія та Білорусь нагнітають: у Держприкордонслужбі оцінили загрозу на кордоні

Російські окупанти та їхні "союзники" білоруси продовжують нагнітати ситуацію на кордоні. Що насправді там відбувається – розповіли у Держприкордонслужбі України.

Наразі на кордоні не помічено провокації. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чи є загроза на кордоні

За словами Демченка, станом на 9 січня прикордонники не фіксують переміщення техніки та польоти важкої авіації поряд із кордоном.

Втім ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку,

– зазначив речник Держприкордонслужби.

Демченко наголосив, що повідомленнями про нарощення військ російські окупанти намагаються нагнітати ситуацію. Через це прикордонники змушені тримати напоготові певну кількість сил та засобів, щоб у разі повторного вторгнення дати відсіч ворогу.

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