Росія та Білорусь нагнітають: у Держприкордонслужбі оцінили загрозу на кордоні
Російські окупанти та їхні "союзники" білоруси продовжують нагнітати ситуацію на кордоні. Що насправді там відбувається – розповіли у Держприкордонслужбі України.
Наразі на кордоні не помічено провокації. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Чи є загроза на кордоні
За словами Демченка, станом на 9 січня прикордонники не фіксують переміщення техніки та польоти важкої авіації поряд із кордоном.
Втім ми готові до розвитку будь-чого, що може здійснити Росія на цьому напрямку,
– зазначив речник Держприкордонслужби.
Демченко наголосив, що повідомленнями про нарощення військ російські окупанти намагаються нагнітати ситуацію. Через це прикордонники змушені тримати напоготові певну кількість сил та засобів, щоб у разі повторного вторгнення дати відсіч ворогу.
Можливий наступ з боку Білорусі: що відомо
- У грудні в Білорусі за наказом Олександра Лукашенка почали раптову перевірку військ.
- Нещодавно стало відомо, що у другій половині січня Росія та Білорусь планують спільні авіаційні навчання.
- Олексій Данілов заявляв, що Москва може готувати чергове загострення війни в лютому, коли буде рік повномасштабного вторгнення. Російську техніку перекидають до Білорусі регулярно.
- Однак на сьогодні ударного угрупування російського війська, яке могло б здійснити повторне вторгнення на території України – не сформовано.
- Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував ймовірну загрозу з Білорусі. Він зазначив, що "такий варіант існує і він був завжди".