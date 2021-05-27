Хоче постійно жити в Україні: прикордонники схопили росіянина, що незаконно перетнув кордон

Прикордонники Сумського загону затримали громадянина Росії, який незаконно перетнув українсько-російський кордон. Чоловік заявив, що зробити цей вчинок його змусило непереборне бажання жити в Україні.

Щоправда, як наголосили прикордонники, бажання поважати українські закони громадянин сусідньої країни не демонстрував.

Важливо Українські прикордонники посилено охороняють кордон з Росією та Білоруссю

Деталі затримання росіянина

Співробітники ДПСУ повідомили, що чоловік незаконно перетнув кордон, неподалік від села Грабовське, що на Сумщині. Він назвався громадянином Росії, але не мав із собою жодних документів, крім військового квитка радянського зразка.

Порушник визнав, що свідомо незаконно перетнув кордон. Він додав, що не мав іншого виходу, адже хотів жити в Україні, але через заборону на в'їзд не міг зробити це легально.

У 2018 році я також переходив незаконно кордон. Мене затримали, і застосували заборону в'їзду в Україну. А як же я можу не в’їхати, якщо я тут народився, охрестився, в армію звідси пішов, і, врешті в тюрмі 25 років відсидів,

– пояснив свої дії порушник.

Прикордонники встановили, що раніше чоловіка дійсно затримували за незаконне перетинання українського кордону. Сталося це у 2018 році й тоді він мав із собою паспорт громадянина Росії. Тоді його притягнули до адміністративної відповідальності, після чого порушнику заборонили в'їзд в Україну на 5 років.

Що загрожує росіянину

Тепер порушнику кордону світить адмінвідповідальність та заборона в’їзду в Україну на 10 років. Крім того, йому може загрожувати навіть позбавлення волі. Таке покарання передбачає стаття 332-2 про незаконне перетинання державного кордону України.

Прикордонники схопили росіянина, що перетнув кордон: дивіться відео