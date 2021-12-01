Прикордонники спростували фейк про "розстріл" мігрантів у Чорнобилі

У соцмережах поширили відео, на якому нібито українські прикордонники стріляють у мігрантів. Інформація виявилася фейковою. У ДПСУ її вже спростували.

Ніяких мігрантів біля кордону України не було

Відео буцімто знімали тепловізійною камерою 29 листопада. На кадрах були зображені розстріли групи незаконних мігрантів.

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Деякі ресурси написали, що розстріл влаштували українські військові, інші – прикордонники. Мовляв, так вони реагували на нелегалів, які намагалися потрапити в Україну через зону відчуження у Чорнобилі. На відео видно напис "PRILUKI".

Ця інформація є фейковою. Жодних груп незаконних мігрантів на кордоні з Білоруссю, зокрема й у районі Чорнобильської зони не було виявлено,

– запевнили у ДПСУ.

Прикордонники закликали українців бути свідомими та не поширювати фейкову інформацію, яку розповсюдила російська пропаганда.

Попереднє фейкове повідомлення щодо мігрантів

Схоже повідомлення поширювали 18 листопада. Тоді соцмережами "гуляла" інформація про те, що нелегали хотіли потрапити в Україну через Чорнобильську зону. Це "підтверджували" відеороликом на якому група людей начебто перетинає кордон з Україною. Після затримання іноземці навіть "зізналися", що хотіли через Україну потрапити до Євросоюзу.

Однак речник ДПСУ Андрій Демчинко спростував цю інформацію. Він розповів, що насправді на кордоні у Київській області все спокійно, а ніяких незаконних спроб перетнути межу країни не було.