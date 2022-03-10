Прикордонники на Сумщині знищили колону ворожої артилерії

За прогнозом на Сумщині міг бути "град", але випогодилося. І все завдяки прикордонникам та бійцям Збройних Сил України.

Колону ворожої артилерії, яка рухалася між населеними пунктами Сумської області, виявила розвідгрупа прикордонників. Вона оперативно передала координати рашистів побратимам із ЗСУ, а ті своєю чергою вдарили по окупантах.

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Українським захисникам вдалося знищити колону ворожої техніки, серед якої була й реактивна артилерія. Унаслідок успішної атаки понад десяток бойових машин орків згоріли дотла.

Раніше бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили колону ворожої бронетехніки у Московському Бобрику на Сумщині. Тож поки немає кадрів нової роботи наших військових, нагадаємо вам попередні фото. Адже на це можна дивитися вічно:

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