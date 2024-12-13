Окупантам довелося втікати: прикордонники відбили спробу заходу ДРГ на Харківщині

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти на Харківщину. Втім, наші прикордонники дали відсіч окупантам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Прикордонники відбили спробу заходу ДРГ на Харківщині

Андрій Демченко зауважив, наразі активність ворожих диверсантів не така висока, як раніше. Системних і періодичних спроб заходів ДРГ українські захисники не фіксують.

Водночас загроза спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп залишається і в межах Сумської області. Там найбільше фіксувалося таких випадків. Речник наголосив, це – загроза також і для Чернігівщини, і для Харківщини.

Саме в цій області днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ. По ній було нанесено ураження і ворог відступив за лінію державного кордону,

– зазначив представник Держприкордонслужби.

Зверніть увагу! Андрій Демченко підкреслив, що проривів кордону з боку Росії ні на Сумщині, ні на інших ділянках останнім часом не було.