Прикордонники вийшли, а окупанти ще довго обстрілювали завали: історія одного бою на Донеччині

Росіяни на війні проти України не рахуються ні ж чим - ні з власними втратами, ні з використаними набоями. Натомість дотла знищуючи будівлі, де перед тим могли бути українці.

Історію про обстріли завалів, де перед тим перебували українські бійці, повідомили в МВС.

Сталося це на Донеччині, де окупанти зайняли одне із селищ. З ними в бій вступили підрозділ прикордонників разом з бійцями ЗСУ.

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Прикордонники вогнем зі станкових гранатометів знищили 4 вогневі точки противника, пошкодили п’ять одиниць ворожого транспорту та завдали чималих втрат живій силі рашистів.

Через ворожий вогонь, прикордонники були змушені змінити позиції. Вони укрилися в одному з підвалів.

Але згодом в цю будівлю влучив артснаряд, зруйнувавши її. Завали заблокували вихід прикордонникам, а один з бійців отримав поранення.

Бійцям довелося пробивати вихід з-під завалів. У той час місцевість і далі продовжували обстрілювати, у тому числі мінами та артснарядами.

Вирахувавши проміжки між ворожими обстрілами, прикордонники з усією зброєю евакуювалися. Серед перших винесли пораненого побратима.

Ворог не помітив, що українці покинули це укриття, тож довго продовжував обстрілювати розвалини.