Блискавична операція: екіпаж прикордонників врятував 11 побратимів на Курському напрямку

Українські прикордонники провели блискавичну операцію з евакуації поранених на Курському напрямку. Механік-водій і оператор-навідник врятували 11 захисників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

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Як екіпаж прикордонників урятував 11 побратимів?

У Держприкордонслужбі розповіли, що на Курському напрямку механік-водій і оператор-навідник бригади "Сталевий кордон" провели блискавичну операцію з евакуації поранених.

Навіть попри поранення, бійці продовжили рух після першого влучання російського дрона по БТР М113.

Розрахунок забрав 3 тяжких поранених і ще 8 із суміжних підрозділів. На зворотному шляху бронетранспортер знову потрапив під обстріл і, витримавши пряме влучання міни, довіз усіх живими,

– наголосили в ДПСУ.

Також розповіли, що зараз поранені перебувають на реабілітації, а бронетранспортер М113 направили на ремонт.

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Блискавична операція з евакуації поранених: дивіться відео