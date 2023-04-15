"Працює над доставкою настрою": прикордонники опублікували милі світлини зі святковим "пілотом"
Джерело:Держприкордонслужба
Українські прикордонники опублікували милі світлини зі своєрідним пілотом дрона. Напередодні Великодня вони обрали й "святкового літуна" – курча.
Світлини опублікували на офіційних сторінках у соцмережах. Українці оцінили "нового пілота" прикордонників.
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Іноді навіть у безпілотника є пілот
До свята українські захисники "зробили" пілотом дрона великоднє курча.
Сьогодні він працює над доставкою Великоднього настрою!
– підписали фото прикордонники.
Великоднє курча стало пілотом / Фото ДПСУ
Прикордонники теж готуються до свят / Фото ДПСУ
Українці у соцмережах відреагували на такі фото досить позитивно. Більшість користувачів дякували прикордонникам за службу та бажали здоров'я. Деякі жартували, що українські захисники використовують так звану "біологічну зброю":
- "Біозброя";
- "Найгарніший пілот!!!)";
- "Можна мені такого пілота?";
- "Наші любі захисники, щиро вітаю Вас з Великодніми святами! Повертайтеся скоріше, ми чекаємо на ваше повернення!"
- "От вже росіяни знову будуть писати про "біозброю".
Іноді у безпілотника з'являється пілот / Фото ДПСУ
Щемливе фото батька й сина облетіло мережу
На початку квітня мережу облетіла світлина батька, який не відпускав руку свого пораненого сина. Фото зробив лікар, який оперував українського захисника.
Батько й син разом воювали на Бахмутському напрямку. Хлопець отримав поранення й був госпіталізований. Лікар з Коломиї Олег Токарчук, який займався лікуванням військовослужбовця, зробив фотографії й виклав у мережу.
Батько тримає пораненого сина за руку / Фото Олега Токарчука
У коментарях під світлиною користувачі розчулилися від побаченого. Українці бажали захисникам міцного здоров'я, а лікарю – дякували за порятунок.