Після приземлення хотіли втекти на авто: перехоплення літака, причетного до контрабанди

На Буковині вранці 7 серпня зафіксували проліт невідомого літака, тому в небо підняли винищувач МіГ-29. Літак прикордонники перехопили на Прикарпатті, проте затримані намагались втекти.

Вони всі, приземливши літак, хотіли втекти на авто. Порушників вдалось затримати.

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При затриманні порушники намагались втекти

Прикордонники затримали 4 осіб під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, що за десятки кілометрів від кордону.

Оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу "Дозор" було затримано 4 осіб,

– розповіли прикордонники.

Вони також додали, що особи "після приземлення літака намагалися втекти автомобілем".

Про правопорушення повідомили СБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратуру.

Станом на 16 годину 7 серпня, фіксують порушення – зокрема й незаконне переміщення сигарет в Румунію та інші порушення. Правоохоронці відкрили справу за порушення правил міжнародних польотів.

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