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Прикордонники виявили таємний трубопровід, який вів на територію Росії

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На Харківщині прикордонники виявили таємний трубопровід
На Харківщині прикордонники виявили таємний трубопровід / Фото Держприкордонслужби

У Вовчанському районі Харківської області прикордонники виявили та демонтували трубопровід, який вів на територію Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

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"Прикордонники відділу "Вовчанськ" спільно зі оперативниками виявили за 50 метрів від державного кордону трубопровід діаметром 50 міліметрів. Він був облаштований на полі, засіяному зерновими культурами", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби. 

Попередньо встановлено, що ймовірно трубопровід використовувався для незаконного переміщення паливо-мастильних матеріалів через кордон.

Наразі трубопровід на території України демонтовано. Проводяться додаткові слідчі дії з метою встановлення осіб, які можливо причетні до використання цього трубопроводу.


Трубопровід виявили за 50 метрів від державного кордону

Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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