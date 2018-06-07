Прикордонники виявили таємний трубопровід, який вів на територію Росії

У Вовчанському районі Харківської області прикордонники виявили та демонтували трубопровід, який вів на територію Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Прикордонники відділу "Вовчанськ" спільно зі оперативниками виявили за 50 метрів від державного кордону трубопровід діаметром 50 міліметрів. Він був облаштований на полі, засіяному зерновими культурами", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Попередньо встановлено, що ймовірно трубопровід використовувався для незаконного переміщення паливо-мастильних матеріалів через кордон.

Наразі трубопровід на території України демонтовано. Проводяться додаткові слідчі дії з метою встановлення осіб, які можливо причетні до використання цього трубопроводу.



Трубопровід виявили за 50 метрів від державного кордону