Прикривають кордон: якими діями відзначилися окупанти на території Білорусі
24 квітня 2022 , 07:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Білорусі ворог продовжує прикривати кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.
На Волинському та Поліському напрямках окупанти не були активними.
До речі Загарбники перекидають додаткові сили під Бєлгород: там уже встановили "Іскандери"
Однак у районах Грабовки, Глибоцького та Калініно Гомельської області ворог облаштовував позиції.
Росіяни перегруповують війська
У Генштабі попередили, що окупанти перегруповують та нарощують підрозділи ракетних військ та артилерії. Хочуть наступати та завдавати ракетно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України.
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