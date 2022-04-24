Прикривають кордон: якими діями відзначилися окупанти на території Білорусі

У Білорусі ворог продовжує прикривати кордон з Україною в Брестській та Гомельській областях.

На Волинському та Поліському напрямках окупанти не були активними.

До речі Загарбники перекидають додаткові сили під Бєлгород: там уже встановили "Іскандери"

Однак у районах Грабовки, Глибоцького та Калініно Гомельської області ворог облаштовував позиції.

Росіяни перегруповують війська

У Генштабі попередили, що окупанти перегруповують та нарощують підрозділи ракетних військ та артилерії. Хочуть наступати та завдавати ракетно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України.

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