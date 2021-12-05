Прикриваються мирними жителями, – військові з передової розповіли про обстріли на Луганщині

Передова на Луганщині зустрічає розмитими дощами дорогами. До захисників Попасної легковою автівкою потрапити неможливо.

Військові везли журналістів вантажівкою. На середині шляху водій щосили натиснув на газ, щоб машина не стала мішенню для ворожої ракети.

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Проте того ранку окупанти застосували не ракети, а міни. Військовослужбовець Дмитро намагався відпочити після нічної зміни, але заснути так і не зміг. Він пригадав, що приблизно о 7 – 8 ранку почав працювати ворожий міномет.

Обстріли пролунали з Калинового-Борщуватого

Вояки вирахували, що цілили російсько-терористичні війська з окупованого Калинового-Борщуватого. Українські військові наголошують, що це не вперше.

Вони завжди прикриваються мирними жителями. Ніхто в поле не виходить не бере шашку і не "рубається",

– додав військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Обстріли загострюють до свят

Рівень напруги збільшує наближення Дня Збройних сил України, упевнений 31-річний військовий Павло. Це його третя зима в окопах. Про агресивність дій окупантів у свята знає не з чуток.

"Такі дні святкові – це додатковий стимул для противника насолити і зробити якусь капость", – наголосив Павло. Тому армієць із позивним Дід не зводить з ворога очей. Погода сприяє вилазкам ворожих диверсантів.

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Дід на позиції найстарший. Йому 54, але служить нарівні з молодими. У війську він майже від початку бойових дій. Пояснив, що спостерігати за війною лише з екранів телевізора не зміг.

Я на своїй землі! Я не приїхав на заробітки! Це моя земля, на якій хоче порушити спокій інша нога іншої держави,

– резюмував військовий.

Розмову з воїнами перевали постріли. Армієць з позивним Федорович взяв до рук кулемет. Його ніжно називає "Братухою". Вгамувати противника може лише вогонь у відповідь. Окупанти розуміють лише мову зброї.

Військовослужбовець ЗСУ Федорович пояснив, що якщо не дати відповідь на обстріли відразу – терористи полізуть далі. "Хай теж знають, що ми не ликом шиті", – додав він.