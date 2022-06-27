З прилеглих районів у Кременчук з'їжджаються пожежники і швидкі, – ОП про ліквідацію наслідків

Збройні сили Росії цинічно завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуку. У місто оперативно направляють пожежників та швидкі для ліквідації наслідків та порятунку людей.

У торговому центрі перебувало близько тисячі людей

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на момент ракетного удару у торговому центрі перебувало близько тисячі людей.

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Це не військовий об'єкт, в ньому немає стратегічної цінності. Звичайний ТРЦ, куди люди прийшли за покупками,

– наголосив він.

Тимошенко зазначив, що наразі триває робота, щоб якнайшвидше надати допомогу постраждалим. За його словами, на місце вибухів направляють швидкі та готують лікарні області для прийому поранених.

Повідомляється, що з усіх прилеглих районів на місце події прямують рятувальники аби загасити пожежу та працювати над ліквідацією наслідків.

Відомо про двох загиблих

Також Тимошенко опублікував попередні дані щодо постраждалих. Відомо про 20 поранених людей, з яких 9 – у важкому стані.

Заступник глави ОП повідомив, що станом на 17:40 підтверджено інформацію про загибель двох людей. Рятувальна операція триває.

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Близько 16 години місцеві жителі у соціальних мережах почали повідомляти про звуки вибухів у Полтавській області. Після цього голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по Кременчуку.

Він інформував, що внаслідок ракетного удару по Кременчуку є влучання у цивільний об'єкт, де було багато людей. Згодом міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що внаслідок ракетного удару є загиблі.

На ракетний удар по Кременчуку відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави першим офіційно опублікував відео наслідків обстрілу торгового центру у Кременчуку.

У ДСНС розповіли, що площа пожежі після ракетного удару окупантів складає понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 115 рятувальників та 20 одиниць техніки.

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