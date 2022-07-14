Приліт біля "Ювілейного" у Вінниці: у ДСНС показали моторошні кадри
Джерело:ДСНС
російські окупанти поцілили в паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний" у Вінниці. ДСНС показала моторошні кадри з місця події.
Загарбники обстріляли Вінницю о 10:50 14 липня. Наразі на місці працюють співробітники ДСНС. Ворожий удар був дуже сильним, тому до місця прибуло аж 90 рятувальників.
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Моторошні кадри з місця події
Сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Працюють 90 рятувальників,
– пише ДСНС.
Окупанти вгатили по Вінниці / Фото ДСНС
Ракетний удар по Вінниці: що відомо
- росіяни завдали авіаційних ударів по Вінниці під час повітряної тривоги.
- За даними голови Нацполіції, окупанти влучили трьома ракетами в цивільний об'єкт, де були розташовані офісні приміщення. Також пошкоджені Будинок офіцерів і житлові будинки, що розміщені поблизу.
- Внаслідок атаки станом на 12:30 загинуло 12 людей, ще близько 25 осіб поранені. Серед них є дитина. Жертвою росіян стало немовля.
- На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.
- Загалом на Вінницю загарбники спрямували більше ракет, але 4 з них вдалося збити силам ППО.
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Як на ворожу атаку відреагував Володимир Зеленський
Президент України назвав ракетний удар з боку росії – ще одним навмисним терористичним актом.
Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?,
– написав Зеленський.
Також Володимир Зеленський зазначив, що росіяни – нелюди, а росія – "країна-вбивця. Країна-терорист".
До речі Після відбою у Вінниці знову оголосили повітряну тривогу
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