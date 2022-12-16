Терористичний удар по будинку в Кривому Розі: 2 людей загинули, 6 поранених – серед них діти

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. 16 грудня ворог вкотре завдав масованого ракетного удару.

Зокрема, вибухи пролунали в Кривому Розі. Згодом повідомили, що окупанти влучили в житловий будинок.

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Унаслідок удару загинуло двоє людей

Голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що ворожа ракета зруйнувала під'їзд в будинку.

На жаль, двоє людей загинули. Щонайменше п'ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко згодом повідомив, що кількість поранених збільшилася до шести – серед них троє дітей. Під завалами можливо перебуває 2 особи, з них 1 дитина.



Наслідки ворожого обстрілу / Фото ДСНС

Зауважимо, що російські військові зранку 16 грудня вкотре масовано атакували територію України ракетами. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 9 масована ракетна атака окупантів. Вибухи пролунали у низці областей.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що станом на ранок зафіксовано влучання ворога по об'єктах критичної інфраструктури в деяких областях України.

Через черговий акт тероризму росіян у Києві виникли проблеми з водопостачанням. У на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Кіровоградщині виникли проблеми з електропостачанням.

В Україні аварійні відключення через обстріл

На тлі масованої атаки Росії в низці областей України зранку почали застосовувати аварійні вимкнення світла. Спершу про таке рішення повідомили на Житомирщині.

Це зробили, щоб запобігти масштабним пошкодженням, якщо російські ракети таки влучать.