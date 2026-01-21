Російська ППО влучила в будинок: чому Кремль більше не приховує подібні інциденти

У Росії ракета їхньої ППО влучила в житловий будинок в Адигеї, і це одразу підхопила пропаганда. Інцидент подали як "українську атаку", щоб знову виправдати удари по Україні, хоча обстріли цивільних і критичної інфраструктури відбуваються щодня.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, в ефірі 24 каналу, звернув увагу, що Кремль змінив підхід і вже не ховає такі випадки, як робив раніше. За його словами, російська інформаційна машина почала діяти інакше, а сама тема "прильотів" стала для них інструментом впливу на власне населення.

Дивіться також Путін отримав оновлений проєкт мирного плану на початку січня, – Bloomberg

Чому Кремль перестав замовчувати свої "прильоти"?

Ще не так давно подібні випадки в Росії намагалися прибрати з поля зору одразу після удару. Людей лякали відповідальністю, закликали мовчати, не знімати й не викладати кадри, а будь-яке обговорення оголошували "роботою на ворога". Так Кремль тримав картинку контролю і не давав суспільству бачити власні провали та помилки армії.

Ще рік назад росіяни намагалися замовчати подібні інциденти, не можна було знімати відео і поширювати,

– зауважив Кузан.

Тепер підхід змінився: замість тиші вони намагаються першими заповнити інформаційний простір. Влада і пропаганда швидко підсовують готову версію, роблять із події сюжет і підганяють його під вигідне пояснення. Це дає їм змогу задавати тон розмови ще до того, як розійдуться свідчення очевидців і з'являться незручні деталі.

Зараз вони зайняли активну комунікаційну стратегію і говорять, що, мовляв, українці напали,

– наголосив голова центру.

У випадку з Адигеєю цю схему використали максимально просто: невдалу роботу власної ППО спробували перетворити на доказ "української агресії". Такі історії їм потрібні не для розбору причин, а для того, щоб підтримувати звичний фон ненависті і підсовувати населенню пояснення, чому удари по Україні нібито є "відповіддю".

Росія копіює українську комунікацію

У цій історії, за його словами, показовим є сам вибір тактики, навіть якщо вона суперечить тому, що бачили люди на місці. Російська пропаганда йде на ризик свідомо, бо розуміє: коли подія вже сталася і про неї говорять, замовчування лише множить чутки. Тому вони обирають інший шлях і намагаються забрати ініціативу, підсунувши аудиторії потрібну рамку.

Є очевидці, які бачили, що це була ракета протиповітряної оборони самої Росії і саме вона влучила в житловий будинок,

– наголосив Кузан.

Далі вони намагаються діяти швидко і масово, як це робить Україна після своїх обстрілів, коли важливо одразу пояснити людям, що сталося і чого чекати. Різниця лише в тому, що в Росії замість чесного пояснення підставляють вигадану версію, але форму запозичують. Йдеться про той самий принцип: швидке повідомлення, повторення однієї лінії на всіх майданчиках і спроба закріпити потрібний висновок.

Вони активно беруть український досвід і намагаються впровадити його на своє населення,

– пояснив голова центру.

У результаті ця поведінка показує не їхню силу, а слабкість старої моделі контролю. Якщо раніше працювала заборона говорити і знімати, то тепер цього вже не вистачає, бо "прильоти" стають помітними, а люди мають очі й телефони. Тому російська пропаганда змушена не ховати проблему, а перекручувати її в режимі реального часу.

Для чого Кремлю такі історії і на кого це працює?

У подібних випадках головна мета – не пояснити інцидент, а використати його як привід для наступного кроку. Коли по житловому будинку влучає їхня ж ракета, Кремль намагається швидко перевести фокус із питання "хто винен" на питання "хто наш ворог". Це потрібно, щоб тримати суспільство в емоційному стані страху й злості та підживлювати готовність приймати будь-які рішення влади.

Їм треба привід розказати своєму невибагливому населенню, чому ми б'ємо по Україні,

– зауважив голова центру.

Такий підхід також показує, що російська інформаційна машина змінює правила гри. Вони більше не розраховують лише на тишу, бо тиша не тримає картинку, коли є свідки й відео. Тепер вони намагаються перекрити реальність шумом: швидкою "офіційною" версією, повторенням по всіх каналах і підміною причинно-наслідкових зв'язків, щоб у головах людей лишився потрібний висновок.

Їхня стратегія замовчування виявилася недостатньою для росіян, і машина мусить перебудовуватися,

– наголосив Кузан.

Такі сюжети працюють як ширма для їхніх ударів по Україні. Навіть власні прорахунки вони намагаються перетворити на аргумент для продовження атак і подати свої обстріли як нібито "відповідь". Це дозволяє тримати населення в потрібному тонусі і знімати з армії відповідальність за помилки, які вже неможливо повністю приховати.

Що відомо про масований удар по Росії в ніч проти 21 січня?