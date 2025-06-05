Прилуки на Чернігівщині були під масованою атакою БпЛА: 5 загиблих знайшли під завалами

Чернігівська область перебувала під атакою БпЛА уночі 5 червня. Багато ударних дронів налетіли на Прилуки.

В ОВА розповіли про жахливі наслідки удару ворога. 24 Канал пише, що відомо на цей момент

Цієї ж ночі "Диво, що всі живі": які наслідки удару БпЛА і ракети по Харкову та що відомо про постраждалих

Атака на Прилуки 5 червня: що відомо про наслідки

Чернігівська область була під загрозою повітряних атак з 22:41 минулої доби, 4 червня, до 01:25 5 числа, у цей час тривала повітряна тривога.

Упродовж ночі не було повідомлень про вибухи в регіоні, але під ранок Чернігівська обласна військова адміністрація повідомила, що атака ворога була та мала трагічні наслідки.

Під масованим ударом російських безпілотників були Прилуки. Попередньо, не менш як 6 БпЛА типу "Герань" атакували місто, постраждали житлові будинки.

Відомо про 5 загиблих, серед них 2 жінки й однорічна дитина, їх знайшли під завалами. Є інформація про 6 поранених, їх госпіталізовано. Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Наслідки атаки на Чернігів / Фото ДСНС

Масований удар ворога цієї ночі фіксували й у Харкові – там були прильоти просто у житлові будинки. Ніхто не загинув просто дивом, та є багато постраждалих – відомо наразі про 17.

Зауважте, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі

Що відомо про жертв та постраждалих у Прилуках

В Нацполіції повідомили, що станом на 6:15, на Чернігівщині внаслідок ворожої атаки загинули п'ятеро людей, серед них – малолітня дитина.

"Попередньо відомо про пʼятьох загиблих – з них дві жінки і однорічна дитина. Це 46-річна прилучанка, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року народження. Жінок з дитиною знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених", – повідомили правоохоронці.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Правоохоронці допомагають постраждалим громадянам та фіксують наслідки ударів окупаційних військ.