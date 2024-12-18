В Одеському ТЦК спростували чутки про "смерть" мобілізованого: що сталося насправді

У мережі ширилися чутки, що нібито у будівлі Приморського РТЦК і СП міста Одеса помер чоловік. Однак це не відповідає дійсності, адже чоловіку стало зле й нині він перебуває у лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Одеського ТЦК та СП у мережі.

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Що сталося в Одеському ТЦК

Місцеві телеграм-канали почали поширювати відео, у дописі до якого стверджували, що в одному з ТЦК Одеси помер чоловік. На опублікованих кадрах було видно, як у будівлі працюють медики.

Водночас в Одеському ТЦК наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Так, 16 грудня 2024 року військовозобов'язаному, який перебував на збірному пункті, стало зле. Йому негайно викликали швидку, а також доповіли про інцидент керівництву.

Медики швидко прибули на місце виклику. Оглянувши чоловіка, лікарі заявили, що він потребує госпіталізації для подальшого медичного обстеження та лікування. Нині чоловік госпіталізований.

У ТЦК наголосили, що поширення неперевіреної та фейкової інформації є неприпустимими, а подібні повідомлення – сприяють дезінформації та дестабілізації.

Вкрай важливо бути критичними до медіа-контенту і не піддаватися маніпуляціям. Ми закликаємо всіх залишатись свідомими та відповідальними користувачами інформаційного простору, перевіряти джерела та не розповсюджувати непідтверджену інформацію,

– закликали в ТЦК.

Раніше у Кривому Розі чоловік з ножем намагався проникнути на територію ТЦК, куди доставили його сина. Через погрози військовим правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.