Зі 130 вулиць Краматорська примусово евакуюють дітей через погіршення безпеки, – Філашкін

На Донеччині збільшили перелік територій, звідки неповнолітніх вивозитимуть в обов'язковому порядку. Нові правила евакуації охоплюють значну частину прифронтового Краматорська.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як відбуватиметься виїзд?

Відтепер під дію цього рішення підпадають 130 вулиць та низка інших об'єктів міста. процес виїзду родин координуватимуть місцеві військові адміністрації, поліція та рятувальники. До роботи також залучили службу у справах дітей.

Неповнолітніх вивозитимуть виключно у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Фахівці контролюватимуть процес на всіх етапах: від моменту зборів до прибуття у приймальні пункти та подальшого розселення у безпечніших регіонах.

Усі рішення ухвалюються з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей,

– зазначив Вадим Філашкін, очільник Донецької ОВА.

Посадовець закликав місцевих жителів не зволікати з виїздом, адже безпекова ситуація в регіоні постійно погіршується. Чекати, поки небезпека дійде безпосередньо до порогу дому, є надто великим ризиком для життя.

Нагадаємо, Росія продовжує постійний терор міста. Зокрема, уранці 8 жовтня росіяни завдали удару по автобусах у Краматорську, внаслідок чого загинули 33 людини, ще 18 отримали поранення. Через атаку загорілися два автобуси та відкрита територія, транспортні засоби згоріли вщент.