Єдиний вихід Путіна: чи буде в Росії загальна мобілізація і якими будуть наслідки
- Володимир Путін може зіткнутися з необхідністю примусової мобілізації через зростання втрат російської армії.
- Примусова мобілізація може викликати серйозний негативний ефект всередині Росії, зокрема підняти протестні настрої деяких нацменшин.
Втрати Росії на війні кожного дня зростають. Тому Володимир Путін може постати перед складним вибором, який, ймовірно, матиме серйозні наслідки для його влади.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, якщо росіяни кожного місяця поповнюють свою армію 20 – 25 тисячами солдатів, а Сили оборони знищують знищуватимуть 40 – 50 тисяч окупантів, то зруйнується баланс. Путіну доведеться приймати рішення щодо примусової мобілізації.
Якими будуть наслідки примусової мобілізації у Росії?
Роман Світан підкреслив, що кремлівський диктатор прекрасно розуміє, які на нього очікують наслідки, якщо він запровадить мобілізацію.
Це одномоментно викличе серйозний негативний ефект всередині Росії. Нам треба цього добиватись, знищуючи росіян на фронті, щоб Путін запустив механізм примусової мобілізації. Тоді одразу підніметься Кавказ (мовиться про Північний Кавказ, який є частиною Росії – 24 Канал),
– припустив він.
Полковник запасу ЗСУ вважає, що ця частина Росії вже давно чекає якогось приводу повстати проти кремлівської влади.
Зверніть увагу! Міністр оборони України Михайло Федоров назвав стратегічну ціль нашої держави у війні – знищувати 50 тисяч росіян кожного місяця. Це може вплинути на Кремль, адже там з'явилися серйозні проблеми із ресурсами та готовністю людей йти на війну.
Тому важливо, щоб Україна робила все для того, щоб загострювати внутрішню ситуацію у Кремлі. Мовиться про економічні та військові труднощі країни-агресорки.
Як Кремль намагається справлятись із проблемами в армії?
Путін запровадив у Росії призов на весь рік. Він триватиме з 1 січня до 31 грудня 2026 року. Кремль планує поповнити свою армію ще на 261 тисячу осіб від 18 до 30 років.
У Росії серйозні труднощі з поповненням особового складу. У 2025 році втрати ворога перевищили план набору до війська. Проте російська влада намагається заохочувати росіян йти на війну додатковими виплатами. Це впливає на мобілізаційний процес.
Володимир Зеленський підкреслив, що Росія у грудні 2025 року втратила приблизно 35 тисяч військових. Це рекордна цифра порівняно із 2024 роком – тоді у грудні росіяни втратили приблизно 14 тисяч особового складу. Удосконалення дронових технологій допомагає Україні збільшувати втрати ворога.