Вважатимуть за іноземців: на окупованих територіях росіяни вигадали нові правила для українців

Росіяни посилили тиск на жителів тимчасово окупованого Бердянська, що на Запоріжжі. Загарбники змушують українців отримувати паспорти Росії.

Окупаційна влада встановила дедлайн до 31 грудня 2024 року. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, чим погрожують росіяни у разі відмови від паспорта Росії.

До теми Без них не вижити: як росіяни змушували мешканців Маріуполя отримати російські паспорти

Примусова паспортизація у Бердянську

Нові дедлайни й спроби росіян збільшити кількість російських паспортів на окупованих територіях свідчить про те, що далеко не всі отримали паспорти.

Людей, які відмовляються від російської паспортизації, ще багато. У відсотковому відношенні такої статистики ні в кого немає, але відчутно, що залишається багато людей, які не отримали паспорти. Це реально вже черговий дедлайн,

– мовив Дудукалов.

За відмову від отримання паспорта країни-агресора загарбники погрожують перевести українців у статус "іноземців". Таких людей примусово ставитимуть на міграційний облік. Крім цього, вони будуть повинні отримати дозвіл на проживання у власному місті.

Також російські загарбники готують масштабну кампанію позбавлення базових прав – припинення соціальних виплат, відмова в медичній допомозі, створення перешкод у працевлаштуванні та навіть підвищення податків.

Я вже не кажу про соціалку, медицину, будь-яку взаємодію з органами так званої влади окупантів, тому на сьогодні паспорт багатьом людям допомагає вижити, тому що просто дозволяє викликати швидку або отримати медичну,

– додав заступник голови Бердянської районної ради.

Він наголосив, що отримання російського паспорта на окупованих територіях не є державною зрадою, чи злочином. Для людей це фактично спосіб виживання.