Примусова вакцинація від COVID-19 в Україні: потрібна чи ні

Прийшов час змушувати вакцинуватися, чи не так? Україна підходить до тієї межі, коли охочі вакцинуватися можуть закінчитися, а колективного імунітету ще не буде.

І треба щось робити. Бо інакше так і доведеться їздити у масці у метро до кінця життя. А, значить, треба розв'язувати питання – що робити із натовпом антивакцинаторів.

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А робити з ними щось потрібно. Бо раніше можна було просто посміхатися, пересилаючи один одному меми про людей, які їдять сосиски, але бояться вколоти собі "щось бридке" у руку. Вони були просто потішними фріками у той час, коли вакциновані були усі, і те, що якісь люди вірять у пласку землю чи чипування, не загрожувало соціуму.

Але з коронавірусом все інакше

Бо колективного імунітету немає. І зараз мова не просто про маргіналів чи жителів чатів "Я же мать". Мова про безпеку всього суспільства. Бо багато людей мають медичні протипоказання і просто не можуть бути вакциновані. Та й при високому рівні антивакцинаторів у суспільстві вірус продовжить мутувати у їх середовищі. І рано чи пізно імунітет вакцинованих не витримає.

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Бо антивакцинатори не живуть у резерваціях, вони спілкуються зі звичайними людьми, ходять тими самими вулицями, їздять у тих самих вагонах метро. І становлять загрозу не тільки своїм побратимам по відсутності здорового глузду.

Є два шляхи

Американці йдуть шляхом стимулів, щось пропонуючи за вакцинацію. Європейці пішли іншим шляхом. Більш надійним. Вони просто роблять життя антивакцинаторів максимально незручним. І якщо ти не вакцинуєшся, то жити нормальним життям тобі буде дуже важко. Так, це викликає протести, навіть масові. Бо довгий спокійний період без хвороби породив дуже багато антивакцинаторів. Але так чи інакше ці заходи будуть введені. І люди підуть вакцинуватися. Бо вибору не буде.

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А що Україна?

У нас антивакцинаторів дуже багато. Бо поєднані два фактори: низький рівень довіри до влади й пропаганда, яку постійно поширюють росіяни. Деструктивна пропаганда росіян йде по всьому світу. Але в Україні заходить якнайкраще. До того ж найкращі друзі росіян, регіонали, свого часу бодяжили вакцини й цим відштовхнули від них багато людей.

Що робити?

Треба змушувати людей вакцинуватися. Іншого виходу немає. Інакше суспільство просто не зможе повернутися до звичайного життя. Можна стимулювати. Вже є ініціативи зі створення преференцій, наприклад у Дніпрі. Де першими зрозуміли неминучість. Якщо ти вакцинуєшся, то тобі будуть безкоштовні квитки у кіно. І інші плюшки. Включно із безкоштовним громадським транспортом.

Біда тільки в тому, що у світі немає нічого безкоштовного. Коли держава каже "безкоштовно", то це означає, що за все заплатять платники податків. Коли хтось вішає бігборд, що дорога будується завдяки якомусь світлому лідеру (не важливо, президенту чи меру), то варто розуміти, що той світлий лідер просто робить свою роботу, бере гроші платників податків, а не свої, і витрачає їх. І мова йде саме про витрачання наших з вами податків.

То ж можна подумати, що нормальні вакциновані платники податків будуть платити податок "на антивакцинатора". Надаючи зі своїх коштів плюшки для людини, яка не забажала вакцинуватися, виходячи зі здорового глузду.

Додатковий податок – це завжди неприємно. І ці гроші могли б бути витрачені на щось важливе. Хоча, з іншого боку, будь-яка вакцинована людина зможе ними користуватися. Бо якщо плюшки – то, наприклад, безкоштовний проїзд у метро, то не важливо коли ти вакцинувався, ти їздиш безкоштовно. І тоді це виглядає інакше.

Це виглядає як додатковий податок на антивакцинаторів, бо вони платять податки, але не користуються ними. Що звучить приємніше. Проте Україна – не багата країна, щоб розкидатися податками. Ми країна бідна. Нам їх і так не вистачає. І хотілося б більш ефективно їх використовувати. І ми не можемо собі дозволити додаткові пільги. Навіть якщо це пільги для людей, що мають здоровий глузд.

Набагато раціональніше обрати європейський підхід. Тим більше, що багато людей не буде вакцинуватися навіть із плюшками. Бо вони не ліниві, а просто ідеологічно антивакцинатори. І таким людям треба створити максимально несприятливі умови життя. Щоб не залишити їм вибору. Бо коли тобі пропонують пряник, ти можеш відмовитися. Якщо раптом вважаєш, що від нього ти набереш зайвих калорій. А от батіг будь-яку людину змусить обрати. І якщо людина перебуває під впливом деструктивної пропаганди, то у суспільства немає часу з такою людиною панькатися.

Більшість ідеологічних антивакцинаторів стануть навіть дуже вакцинаторами, якщо за свою віру їм доведеться платити, роблячи тести майже кожен день. Чи якщо вони не зможуть відвідувати ті місця, які їм дуже подобаються. Але головне – то гроші. Людина така істота, стимулювати яку можна тільки грошима.

І так, це обмежує свободу людину. Як і вимога їздити за правилами за кермом обмежує свободу вибору. Але ж ніхто не буде казати, що він хоче їхати на червоний і йому байдуже. Те саме з вакцинами. Суспільство перебуває у небезпеці, поки не досягнуто колективного імунітету. І це питання національної й суспільної безпеки – вакцинувати більшість. І поки люди не будуть платити штрафи, то дорогами України буде небезпечно їздити. І поки фінансовий тягар не змусить людину вакцинуватися, в Україні буде небезпечно їздити у метро.

Чи породить такий шлях чорний ринок довідок?

Звісно, породить. Але. По-перше, чорний ринок на те й чорний, що ним користується меншість. Завжди. А, по-друге, у нас же є поліція. Щоб з ним боротися. Є навіть СБУ. Яка іноді може відволіктись від Чауса і займатися роботою.

А що, якщо треба просто переконати людей вакцинуватись? Відео? Пропаганда? Соціальна реклама?

Важко уявити, як це може допомогти при відсутності довіри до владних інститутів. І за наявності російської пропаганди, яка діє роками. І дуже хотілося б подивитись, які логічні аргументи можуть достукатися до людей, які мають конспірологічне мислення. І бачать у всьому змову.

І як можна логікою достукатися до людини, яка думає, що її бажає чіпувати Білл Гейтс? Чи Сорос хоче змінити їй ДНК? Чи коронавірус створили масони, щоб зменшити населення Землі? Будь-які ваші аргументи такі люди будуть розглядати як частину змови. А вас у кращому випадку просто будуть вважати наївним дурником, якого використовують таємні темні сили. А у гіршому випадку – агентом тих сил.

То ж краще нехай вас просто ненавидять за те, що ви обмежуєте свободу людини. Як діти, які вважають, що дорослі обмежують їх свободу, коли змушують ходити до школи чи годують овочами. Нехай ненавидять, але вакцинуються. І більше не будуть становити загрози. Як собі, так і іншим.