Принц Гаррі виступив на церемонії відкриття "Ігор нескорених" зі словами підтримки України

У Гаазі 16 квітня розпочали міжнародні спортивні змагання "Ігри нескорених". На церемонії відкриття виступив принц Гаррі.

Під час своєї промови він висловив підтримку нашому народу, який захищає рідну землю від російських окупантів, заявивши, що "світ єдиний з Україною".

Читайте також Принц Гаррі та Меган пожертвували кошти на підтримку України

Принц Гаррі також відзначив українських військовослужбовців чоловіків і жінок, які поїхали до Нідерландів, щоб взяти участь у змаганнях "Ігри нескорених".

Ви сказали мені вчора, чому вирішили приєднатися до нас, незважаючи на всі шанси. Ви сказали, що прийшли на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб сказати свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні,

– зазначив онук королеви.



Принц Гаррі виступив на церемонії відкриття "Ігор нескорених" / Фото AP