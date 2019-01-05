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      Принциповий суперник Ломаченка розповів, чому відмовився від бою з українцем

      45 Читать новость на русском
      Майкі Гарсія
      Майкі Гарсія / BoxingScene.com

      Український боксер Василь Ломаченко неодноразово заявляв, що хоче вийти в ринг проти американця Майкі Гарсія. Останній є чемпіоном світу за версіями WBA та IBF у легкій вазі. Відтак у випадку перемоги, чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Ломаченко об’єднав би одразу чотири чемпіонські пояси. Однак домовитися про бій з Гарсією так і не вдалося.

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      За словами американця, він готовий був битися з Ломаченко, але українець "постійно обирає інших суперників". Про це Гарсія заявив у коментарі BoxingScene.com.

      "Ви дійсно вважаєте, що я міг би провести бій з Ломаченко? Він постійно називав моє ім'я після бою з Ніколасом Уолтерсом (в листопаді 2016 року). Ломаченко говорив, що готовий битися зі мною, але він продовжує битися з іншими хлопцями. У нього тільки що був бій з Педрасою. Я маю на увазі, що він не вибрав мене для свого останнього бою в кінці року. Знаючи історію між Top Rank і мною, я не буду просто сидіти осторонь, чекаючи, що це станеться. Я збираюся рухатися далі у своїй кар'єрі", – заявив Майкі Гарсія.

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      Варто зазначити, що наступним поєдинком Гарсії буде бій проти чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі Ерролом Спенсом. Поєдинок запланований на 16 березня 2019 року.

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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