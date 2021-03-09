Пріоритет на 5 років – зростання добробуту громад та мешканців Хмельниччини, – Лабазюк

Пріоритетом для власної команди та всіх політичних сил та гілок влади на найближчі 5 років є зростання добробуту громад та мешканців Хмельниччини.

Про це в інтерв’ю заявила голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк.

За її словами, її команда розпочала свою роботу з аналізу всіх наявних програм в області і визначили разом із розпорядниками коштів ефективність програм та потреби регіону.

Зокрема, Віолетта Лабазюк наголосила, що для Хмельниччини вкрай важливо зберегти програму "Питна вода". Україна є дефіцитною країною за рівнем забезпечення чистою питною водою населення і Хмельниччина не є винятком. При цьому, наголосила Лабазюк, проблема поглиблюється й через зміни клімату, міліють річки та озера, вода зникає з криниць. Люди та громади не спроможні самостійно вирішити таку глобальну проблему. Вона наголосила, що розраховує на відновлення цієї програми до кінця 2021 року.

Також серед пріоритетів Віолетта Лабазюк відзначила підтримку малих фермерів, які обробляють до 20 га землі та сімейних молочних ферм. На 2021 рік, за її словами, програма на їх підтримку складе 5 млн грн. А для малого та середнього бізнесу плануємо продовжити підтримку, забезпечивши кредитування в середньому під 8% через регіональний фонд підтримки підприємництва .

За словами голови Хмельницької обласної ради, в пріоритетах також молодь та освіта. В області діє програма "Молодь Хмельниччини", покликана сприяти молодіжним ініціативам. Також Хмельницькій області стартував фестиваль професій для популяризації професійно-технічних спеціальностей та допомогти учням зробити свій вибір професії, в тому числі на основі потреби економіки в професіях. Сьогодні всі галузі відчувають гострий брак кваліфікованих робітників, які подекуди заробляють більше, аніж юристи чи економісти з вищою освітою, зазначила Віолетта Лабазюк

Очільниця обласної ради також додала , що виступила з ініціативою залучити благодійні кошти для організації добровільного страхування медичних працівників в області, завдяки чому вдалося зібрати 700 тисяч гривень та забезпечити страхівкою близько двох тисяч медиків. Якщо пандемія набиратиме обертів, це питання буде підійматись й для страхування освітян.

Віолетта Лабазюк зазначила, що в умовах обмежених ресурсів вкрай важливо ефективно використовувати наявні ресурси. За її ініціативи було розпочато аудит комунальних закладів та підприємств, які підпорядковані обласній раді. Були виявлені порушення та зловживання, які стали підставою для звернення до правоохоронних органів.

Нагадаємо, Віолета Лабазюк увійшла в сотню найперспективніших політиків України.