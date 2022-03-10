Пріоритет керівництва держави сьогодні – це евакуація цивільних, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що нині керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя наших людей. За його словами, є пріоритетні завдання.

Потрібно організувати гуманітарні коридори для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Про це міністр оборони повідомив під час звернення.

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Насамперед це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів,

– сказав Олексій Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово.

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