Пріоритет керівництва держави сьогодні – це евакуація цивільних, – Резніков
10 березня 2022 , 23:30Читать новость на русском
Джерело:Олексій Резніков у фейсбуці
Олексій Резніков заявив, що нині керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя наших людей. За його словами, є пріоритетні завдання.
Потрібно організувати гуманітарні коридори для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Про це міністр оборони повідомив під час звернення.
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Насамперед це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів,
– сказав Олексій Резніков.
Глава Міноборони зазначив, що робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово.
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