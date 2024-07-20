Урсула фон дер Ляєн назвала своїм пріоритетом вступ України в ЄС: наскільки це реалістично

Урсула фон дер Ляєн вдруге отримала посаду президентки Єврокомісії. Під час своєї промови вона наголосила на важливості вступу України до ЄС.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що партія Урсули фон дер Ляєн виграла на виборах до Європарламенту на гаслах, що країнам ЄС потрібно бути євроцентричними та україноцентричними. Під час політичних перегонів вона завжди пов'язувала ці дві речі.

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Ініціативи Урсули фон дер Ляєн

Основним завданням партії Урсули фон дер Ляєн на наступні 5 років є інтеграція кількох країн до ЄС.

Вона назвала своїм пріоритетом вступ України, Молдови та Грузії до Європейського Союзу,

– сказав Олексій Буряченко.

На його думку, членство вмотивованої України та Молдови у Євросоюзі є реалістичною перспективою. Президентка Єврокомісії, розуміючи значення та роль України в майбутній безпековій системі Європейського Союзу, конструктивно проконтролює всі процеси членства нашої країни в ЄС.

Дуже хотілось би встигнути інтегруватись до Європейського Союзу під час перебування на посаді Урсули фон дер Ляєн,

– зазначив політолог.