"Припаркував" електросамокат у фонтані: суд оштрафував львів'янина
14 липня 2021 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:ZAXID.NET
У Львові суд оштрафував хлопця, який викинув електросамокат у фонтан на площі Ринок. Його затримала "Муніципальна варта" у травні 2021 року.
На порушника склали протокол за дрібне хуліганство. Також хлопцеві доведеться оплатити судовий збір.
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Хлопець викинув електросамокат у фонтан
- За постановою суду, ввечері 29 травня хлопець, перебуваючи на площі Ринок, викинув у фонтан прокатний електросамокат компанії Bolt.
- Однак у постанові суду не вказано, чому він це зробив, а також його вік.
- До порушника відразу підійшли представники "Муніципальної варти".
- На їхні зауваження хлопець не реагував.
- Натомість він почав агресивно поводитись та лаятись.
- На порушника склали протокол через дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам "Муніципальної варти".
Інцидент трапився на площі Ринок / Фото "Свято грибів і форелів"
Суд оштрафував хлопця
На судові засідання хлопець не з'являвся. Тож справу порушника розглядали за його відсутності.
Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький визнав хлопця винним в адмінправопорушеннях. Його оштрафували на 255 гривень. Окрім цього, хулігану доведеться сплатити 454 гривні судового збору.Зауважте! У Львові останнім часом стали досить популярними послуги прокату електросамокатів. Однак львів'яни часто скаржаться, що вони заважають ходити тротуарами та пересуватись велодоріжками. Тож нещодавно міські депутати прийняли правила користування електросамокатами. Зокрема, у місті встановили допустиму швидкість руху тротуарами.