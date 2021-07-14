"Припаркував" електросамокат у фонтані: суд оштрафував львів'янина

14 липня 2021 , 16:47
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Джерело:

ZAXID.NET

У Львові суд оштрафував хлопця, який викинув електросамокат у фонтан на площі Ринок. Його затримала "Муніципальна варта" у травні 2021 року.

На порушника склали протокол за дрібне хуліганство. Також хлопцеві доведеться оплатити судовий збір.

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Хлопець викинув електросамокат у фонтан

  • За постановою суду, ввечері 29 травня хлопець, перебуваючи на площі Ринок, викинув у фонтан прокатний електросамокат компанії Bolt.
  • Однак у постанові суду не вказано, чому він це зробив, а також його вік.
  • До порушника відразу підійшли представники "Муніципальної варти".
  • На їхні зауваження хлопець не реагував.
  • Натомість він почав агресивно поводитись та лаятись.
  • На порушника склали протокол через дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам "Муніципальної варти". 


Інцидент трапився на площі Ринок / Фото "Свято грибів і форелів"

Суд оштрафував хлопця

На судові засідання хлопець не з'являвся. Тож справу порушника розглядали за його відсутності.

Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький визнав хлопця винним в адмінправопорушеннях. Його оштрафували на 255 гривень. Окрім цього, хулігану доведеться сплатити 454 гривні судового збору.

Зауважте! У Львові останнім часом стали досить популярними послуги прокату електросамокатів. Однак львів'яни часто скаржаться, що вони заважають ходити тротуарами та пересуватись велодоріжками. Тож нещодавно міські депутати прийняли правила користування електросамокатами. Зокрема, у місті встановили допустиму швидкість руху тротуарами.
Автор: Ольга Котів