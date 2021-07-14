"Припаркував" електросамокат у фонтані: суд оштрафував львів'янина

У Львові суд оштрафував хлопця, який викинув електросамокат у фонтан на площі Ринок. Його затримала "Муніципальна варта" у травні 2021 року.

На порушника склали протокол за дрібне хуліганство. Також хлопцеві доведеться оплатити судовий збір.

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Хлопець викинув електросамокат у фонтан

За постановою суду, ввечері 29 травня хлопець, перебуваючи на площі Ринок, викинув у фонтан прокатний електросамокат компанії Bolt.

Однак у постанові суду не вказано, чому він це зробив, а також його вік.

До порушника відразу підійшли представники "Муніципальної варти".

На їхні зауваження хлопець не реагував.

Натомість він почав агресивно поводитись та лаятись.

На порушника склали протокол через дрібне хуліганство та злісну непокору працівникам "Муніципальної варти".



Інцидент трапився на площі Ринок / Фото "Свято грибів і форелів"

Суд оштрафував хлопця

На судові засідання хлопець не з'являвся. Тож справу порушника розглядали за його відсутності.

Суддя Галицького районного суду Віталій Стрельбицький визнав хлопця винним в адмінправопорушеннях. Його оштрафували на 255 гривень. Окрім цього, хулігану доведеться сплатити 454 гривні судового збору.

У Львові останнім часом стали досить популярними послуги прокату електросамокатів. Однак львів'яни часто скаржаться, що вони заважають ходити тротуарами та пересуватись велодоріжками. Тож нещодавно міські депутати прийняли правила користування електросамокатами. Зокрема, у місті встановили допустиму швидкість руху тротуарами.