"Буде весело звідусіль": економіст пояснив погрози Фіцо щодо відключення електроенергії Україні

Вже 1 січня 2025 року закінчується контракт щодо транзиту російського газу через територію України, через що Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання резервної електроенергії до нашої країни. Поки інші країни шукали альтернативу, Словаччина намагалась втримати вигоду для себе.

Країна отримувала російський газ з шаленою знижкою та й ще отримувала кошти за його транзит через свою територію в інші дві країни. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що для Фіцо тепер настали не найкращі часи.

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Словаччині буде "весело звідусіль"

За словами економіста, на тлі погроз Фіцо Польща заявила, що готова збільшити виробництво електроенергії для компенсації дефіциту в Україні. Однак завдяки Словаччині наша держава покривала лише 15% потрібної електроенергії, тому Польща з легкістю зможе допомогти.

Фіцо тут нічого не доб'ється. Він навіть написав офіційний лист в Брюссель, де сказав, що це серйозний удар по економіці Словаччини,

– зауважив Пендзин.

Економіст пояснив, що погрози Фіцо спричинені його проблемами з російським газом. Він транспортувався через територію України й потрапляв до Словаччини, де розділявся на два напрямки, які йшли в Австрію та Чехію. В такий спосіб Словаччина отримувала гроші за транзит.

Однак ці країни відмовились від російського газу. Словаччина ж купувала в Росії на рік 3 мільярди м³ газу на рік.

Чому Фіцо так тримається за ці 3 мільярди м³? Він їх отримує з шаленою знижкою – 30% і ще й отримував гроші за транзит. Росіяни завжди тримали газ як механізм тиску на європейський політикум,

– наголосив він.

Після 1 січня Словаччина опиниться не в найкращому становищі, де їй буде "весело з усіх боків" через свою позицію та неготовність.

Газову трубу в Україні потрібно буде повністю розвернути, Словаччина не отримуватиме газ зі знижкою та буде змушена платити сама за транзит іншого газу.

Відмовою від російського газу Україна зробила правильний крок, адже за нього країна-агресорка отримувала величезні суми у свій бюджет, які потім витрачала на війну.

Потрібно розуміти, що ми матимемо ще одного потужного опонента руху України в ЄС. Якщо з електрикою не вийде, Фіцо піде на інші напрямки. "Реінкарнація Орбана" в найгіршому варіанті,

– підсумував Пендзин.