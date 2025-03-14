Командир полку "Ахіллес" чесно відповів, як військові ставляться до 30-денного перемир'я

США запропонували Україні та Росії припинити вогонь на 30 днів. Українська сторона відповіла згодою, російська заявила, що буцімто готова, але заговорила про низку умов та нюансів.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в етері 24 Каналу наголосив, що єдиної думки серед українського суспільства та військових з приводу ведення переговорів та встановлення перемир'я, за його переконанням, сьогодні нема.

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Чи є інструмент для контролю дотримання перемир'я?

Федоренко озвучив, що вбачає зараз ризики. Він впевнений, що від Росії не вдасться дочекатися жодних чітких вимог по можливості припинення ведення бойових дій терміном на 30 днів. Будь-які домовленості потрібно контролювати, однак нині механізму, який міг би забезпечити можливість здіснювати контроль за порушенням правил умовного перемир'я, зі слів командира полку, немає.

Він також додав, що з 2014 року Росія не раз порушувала правила, відкривала вогонь по українських військових, при цьому нахабно звинувачувала в обстрілах українську сторону. Тож такий сценарій може втілитися і зараз.

"Росія висуває умови по Курщині, про можливості не просто звільнення цих територій українським військом, а Путін прагне, аби наші військові, які там виконують завдання, добровільно здалися в полон за вказівкою Києва, але такого точно не відбудеться. В критичній ситуації колись було ухвалене рішення по "Азову", тоді Росія не дотрималась жодних взятих на себе зобов'язань", – нагадав Федоренко.

Про ймовірність настання 30-денного режиму тиші

Командир полку сьогодні не вбачає, що в України є можливість в короткостроковій перспективі опинитися в стадії 30-денного перемир'я з Росією. Він підкреслив, що наша держава повинна продовжувати мобілізаційний процес, навчати людей виконувати бойові завдання на полі бою, дбати про розвиток українських програм щодо дронів, про підтримку наших партнерів.

Росія розуміє лише силу. Тільки там, де вона отримує по зубах, вона відповзає. Тому, друзі, я б не тішив себе ілюзіями про те, що все якось може вирішитись без нашої участі,

– наголосив Федоренко.

До відома! 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", який виконує бойові завдання на двох ключових напрямках Харківщини (в районах Куп'янська та Дворічної), оголосив збір на закупівлю Starlink-терміналів. Вони необхідні для якісного зв'язку, оперативної передачі розвідданих, коригування ударів, виклику евакуації. Номер картки банки: 4441 1111 2305 1728. Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/AAtKwDgoTy