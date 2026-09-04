Припинення вогню до весни навряд-чи можливе, – Буданов

Глава Офісу Президента прокоментував перемовний процес між Росією та Україною. Кирило Буданов заявив, що бойові дії, ймовірно, не закінчаться до весни.

Водночас, він продовжує вірити у можливість припинення вогню. Про це очільник ОП розповів у інтерв'ю The New York Times.

Що сказав Буданов?

Посадовець зазначив, що не виключив, що переговори можуть відновитися вже у вересні цього року. Проте він підкреслив, що умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027 року.

Проте посадовець переконаний, що перемовини все-одно дадуть результат.

Переговори рано чи пізно до чогось призведуть. Не можна боротися все життя,

– наголосив Буданов.