ХАМАС лише пошарпаний, – журналіст з Ізраїлю вказав на позитив та недоліки укладеної угоди

Ізраїль та ХАМАС 16 січня офіційно підписали угоду, яка передбачає звільнення заручників та припинення вогню. Однак для Ізраїлю є багато негативних моментів. Багато цілей не досягнуто, тому назвати перемогою це не можна.

Водночас палестинські бойовики залишились при своїх вимогах, їх не вдалося зламати. Це 24 Каналу пояснив ізраїльський журналіст Еміль Шлеймович.

До теми Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: коли почнуть звільняти заручників

Ізраїль не досягнув усіх цілей

Еміль Шлеймович зазначив, що добре, що є хоча б така угода, однак вона погана. Адже звільняються поки тільки 33 людини. Це як тіла, так і живі заручники. Також не розписаний увесь процес звільнення. Зараз відпустять жінок, які не служили в армії, потім – жінок, які були захоплені у полон 7 жовтня, дітей, людей літнього віку і так далі. Але там залишаться молоді військовослужбовці. Зокрема, приблизно 20 живих. Відомо, що від травня – серпня Ізраїль не зміг ніде протиснути ХАМАС.

Погано, що тягнули так довго. Протягом цього часу гинули наші солдати. 6 заручників були розстріляні бандитами, коли у їхньому районі, коли їх приховували, почали проводити якусь воєнну операцію. Ще двоє загинули у результаті ізраїльських ударів. Тому що розвідка не завжди могла знати, де вони. Хоча здійснювались усі зусилля, щоб це з'ясовувати,

– сказав він.

Люди загинули за той час, коли влада намагалась досягнути чогось більш вигідного для Ізраїлю. Вдалося досягнути дечого. Буде повернення біженців з півдня Сектора Гази на північ. У списку з 33 імен будуть спочатку повертати живих, а вже під кінець – тіла.

Ізраїль ставив у цій війні певні цілі. Зокрема, знищити ХАМАС як воєнно-політичну силу, позбавити влади у Газі та воєнних можливостей. Цього досягнути не вдалося.

"Ізраїль декларував ціль звільнити заручників за допомогою сильного воєнного тиску. Заручники не звільнені у такий спосіб. Були якісь операції, де одного, двох, трьох вдавалося витягнути. Були й випадки, коли гинули люди. Теж не реалізовано. Що буде з 65 іменами, які залишені на другий етап – ніхто не знає. Загалом перемогою у війні не можна назвати, коли цілі не досягнуті", – підкреслив журналіст.

За оцінками Ізраїлю, було ліквідовано 17 тисяч терористів. Якщо тут мовиться лише про ХАМАС, то це приблизно 60% особового складу палестинських бойовиків. Однак вони постійно проводять рекрутинг та набрали людей у кількості, яка порівняна із втратами.

Тобто нема досягнутих цілей війни. ХАМАС як стояв на своєму, так у результаті цієї угоди і вимагає цього. Він вимагав звільнення терористів. У висновку, Ізраїль випускає терористів із кров’ю на руках. Приблизно 200 людей вийде на першому етапі, які реально вбивали, підривали, планували, які були засуджені до довічного ув'язнення,

– зауважив Еміль Шлеймович.

Крім того, Ізраїль ще когось випускає. Хоча спочатку взагалі мовилося про звільнення до 3 тисяч осіб на першому етапі. Поки що не звільняють терористів Нухби. Це спецназ, який здійснив вторгнення в Ізраїль 7 жовтня.

ХАМАС наполягав та був неготовий відступати від вимог повернути біженців на північ. Хоча повертатись у багатьох випадках майже нема куди. У Секторі Гази знищені будинки, інфраструктура, дороги, територія абсолютно не придатна для життя.

Однак для терористів було дуже важливо досягнути повернення туди людей. Тому що це нібито протидія планам анексії північної частини Гази, про які відкрито говорять представники найбільш правонаціоналістичного крила у нинішній коаліції прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

"Тобто це друга лінія, яку ХАМАС відстоював і відстояв. Вони не відійшли ні від чого у своїх вимогах. Тому говорити про перемогу Ізраїлю тут точно не доводиться. ХАМАС пошарпаний, але його не вдалося зламати", – додав ізраїльський журналіст.