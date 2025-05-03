Я впевнений, що Європа буде поруч: Зеленський про можливий вихід США з переговорів

Володимир Зеленський заявив, що є сигнали про те, що деякі країни захочуть залишити Україну з Росією "сам на сам". За його словами, це може відбутися після припинення вогню, яке навіть зараз складно досягнути.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

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Що заявив Зеленський про наслідки припинення вогню

На думку президента України, після припинення вогню деякі країни, зокрема США, можуть вийти з переговорів.

Є такі сигнали, що, напевно, після того, як домовляться про ceasefire (припинення вогню – 24 Канал), деякі країни будуть хотіти, щоб ми з росіянами залишилися сам на сам,

– заявив Зеленський.

Він додав, що країни Європи будуть поруч у будь-якому випадку, тому що "є багато питань, які пов'язані". Водночас Зеленський не впевнений у рішенні США щодо продовження переговорів.

Також президент України заявив, що вважає 3-денне припинення вогню Володимира Путіна "театральною постановкою". Натомість він наполягає на 30-денному перемир'ї.

Зеленський вважає заяви Путіна про перемир'я театральною постановкою для створення атмосфери виходу Росії з ізоляції.