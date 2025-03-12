Головні новини будуть з Москви: у Росії відреагували на пропозицію про 30-денне припиненя вогню

У Росії відреагували на переговори України та США в Саудівській Аравії. У МЗС країни неоднозначно відповіли на пропозиції, які лунали в Джидді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

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Росія формує свою позицію

Марія Захарова після переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Росія буде думати про подальші кроки, та її позиція формується не за кордоном. Речниця російського МЗС наголосила, що потрібно слідкувати за новинами саме з Москви, адже головні заяви лунатимуть там.

Формування позиції Росії відбувається не за кордоном внаслідок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції Росії відбувається всередині Росії,

– зазначила Захарова.

Нагадаємо, від Кремля очікується рішення про можливість 30-денного припинення вогню. Україна вже дала свою згоду на призупинення бойових дій, яке запропонували США. Але коли почнеться цей відлік і чи взагалі він буде, залежить від рішення російської сторони.

Наразі у США готуються до перемовин з Москвою. Державний секретар Марко Рубіо сказав, що Росії передадуть пропозицію про 30-денне "перемир'я" в Україні. Сполучені Штати сподіваються на згоду керівництва країни.

Припинення вогню триватиме лише 30 днів, адже це не заморожування конфлікту, а перший крок для справедливого завершення війни.