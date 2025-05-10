Припинення вогню має бути всеосяжним: Зеленський сказав, що буде, якщо Росія відмовиться

Президент заявив, що мир можливий лише за умови повного припинення бойових дій на суші, в повітрі й на морі. У разі відмови Росії – санкції посилять, зокрема проти її енергетики та банків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві, передає 24 Канал. Припинення вогню має бути повним – у повітрі, на морі та на суші.

Читайте також З 12 травня має початися всеосяжне припинення вогню, – Зеленський

Всеосяжне припинення вогню або економічна ізоляція Росії

Лише така формула може гарантувати реальний крок до миру.

За його словами, досягнути всеосяжного припинення вогню можливо у тісній координації з міжнародними партнерами, зокрема США. Але у разі, якщо Росія відмовиться від безумовного миру, на неї чекає ще жорсткіша відповідь.

Мають бути застосовані посилені санкції, зокрема, проти енергетичного сектору та банківської системи Росії,

– наголосив президент.

Уже готується 17-й пакет обмежень. Його скоординують із заходами Великої Британії, Норвегії, США. Зеленський також привітав сигнал Канади щодо посилення власних санкцій.

Крім того, лідери обговорюють ефективне використання заморожених російських активів. Ця тема буде однією з ключових на наступному саміті G7.

Також у центрі уваги – посилення обороноздатності України.

Ми домовились і надалі зміцнювати українську армію – це фінансування стійкості оборони та інвестиції у виробництво зброї в Україні,

– заявив глава держави.

Зеленський також повідомив, що Україна підтримує продуктивний діалог з командою Дональда Трампа.

Ми щойно погодили з Трампом наші погляди щодо безумовного припинення вогню. Разом ми можемо закласти фундамент майбутнього миру,

– сказав президент.

До слова, з 12 травня лідери "коаліції охочих" домовилися про початок повного та безумовного припинення вогню на 30 днів.

Україна та США працюватимуть над моніторингом перемир'я та зміцненням безпеки, а у випадку відмови Росії можуть бути введені санкції.