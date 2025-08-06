Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, – Зеленський після розмови з Трампом
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія налаштована на припинення вогню, але закликав не втрачати пильності, щоб уникнути обману в деталях.
- Зеленський обговорив це питання з Дональдом Трампом та європейськими лідерами після візиту спецпредставника США до Москви.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Однак він також закликав не втрачати пильності, аби Росія "не обдурила в деталях".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
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Як Зеленський прокоментував готовність Росії до припинення вогню?
Зеленський нагадав, що після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви він провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. У дзвінку також брали участь європейські лідери.
Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати,
– наголосив президент.
Також президент повідомив, що Україна запропонувала партнерам найближчим часом провести зустріч радників з безпекових питань для координації спільної позиції.
"Україна точно захистить свою незалежність, нам усім потрібен довгий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама й розпочала", – резюмував Зеленський.