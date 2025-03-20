"Припинення вогню від Путіна": у Зеленського показали промовисте фото з Кропивницького

Росія продовжує цинічні атаки по Україні. Зокрема, цієї ночі агресор атакував Кропивницький.

Керівник Офісу Президента оприлюднив фото наслідків удару по місту і зазначив, що "так виглядає припинення вогню від Путіна". Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Андрія Єрмака в телеграмі.

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Ворог цинічно атакував дронами Кропивницький

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак показав наслідки російської нічної атаки на Кропивницький.

Кропивницький. Так виглядає припинення вогню від Путіна. Росія із великим задоволенням атакує цивільних людей,

– написав він.

Зазначимо, що цієї ночі Кропивницький зазнав наймасованішої атаки дронів. Агресор вдарив 21 "Шахедом". Відомо, що є постраждалі.

Станом на о пів на 9 ранку 20 березня внаслідок атаки постраждало 10 осіб, серед них – четверо дітей. Відомо, що 3 потерпілих госпіталізували, стан одного оцінюють як важкий. Керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомляв, що постраждалого оперують, адже він отримав 90% опіків поверхні тіла.

Зазначимо, що в Повітряних силах розповіли, що цієї ночі ворог атакував Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.