Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повністю припинити вогонь на фронті. Ця умова діятиме для часу, коли триватимуть перемовини.

Про це йдеться у відкритому листі президента України до російського очільника.

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Що сказав Зеленський стосовно припинення вогню на час перемовин?

Володимир Зеленський зазначив, що припинення вогню на час перемовин – це стандартна практика, яку, в тому числі, підтверджують зараз і обставини навколо Ірану.

Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете,

– написав у листі український лідер.

Він також наголосив, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати.

"Україна готова до обміну військовополоненими за принципом "всіх на всіх", і це може стати хорошим прологом до закінчення війни. Треба зробити серйозні кроки для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни. Треба визначити, яким буде майбутнє для всіх наступних поколінь українців та росіян", – йдеться у документі президента України.

Зеленський також звернувся до Путіна, що якщо той особисто у своїх думках не прийде до ідеї, що війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування.

У нас будуть ті, хто нас підтримає. Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування – не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте: коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Ви можете зупинити свою війну. Вічна памʼять усім, чиї життя були забрані цією війною,

– резюмував український лідер.

До слова, повну версію листа Володимира Зеленського до Володимира Путіна, який був оприлюднений 4 червня, можна прочитати у матеріалі.