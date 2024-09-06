Росія повторює шлях Гітлера, – Зеленський про недопущення "Мінська" і припинення вогню

Володимир Зеленський прилетів в Італію і виступив на економічному форумі. Президент заявив про небезпеку замороженого конфлікту.

Президент Зеленський розповів, яким він бачить майбутнє України, чим гарантії безпеки відрізняються від Мінських домовленостей, а також щодо можливого припинення вогню.

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"Повторення "Мінська" не можна допустити"

За словами політика, Україна – частина майбутньої безпекової інфраструктури світу, передусім Європи. Вона повинна бути рівноправною частиною ЄС та НАТО. Це унеможливить повернення російської агресії.

Глава держави наголосив на важливості не допустити повторення "Мінську".

Мінськ – це була просто пастка. На жаль, Європа підтримала цю пастку з Росії. Мінськ – це найгірше, що може бути. Те, до чого в жодному разі не можна повертатися. Заморожений конфлікт – це найскладніше. Це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися,

– заявив Зеленський.

Президент пригадав, як починалася війна в Україні. Росія окупувала частину її територій, щоб створити заморожений конфлікт.

Україна опинилася у сірій зоні, а країна-агресорка розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення на випадок, якщо Київ обере свій шлях – до ЄС і демократії.

За словами Зеленського, Росія цього злякалася. Бо вона фактично не має економіки, а лише експлуатує свої природні ресурси, продає їх та вкладає гроші у зброю, грабуючи своїх людей.

Росіяни живуть у вакуумі і починають вірити у нацистів в Україні. Відбувається мілітаризація виробництва і супільства. "Росія починає йти шляхом Гітлера", – зауважив президент.

Росії не можна вірити

Глава держави повторив, що Мінські угоди не треба порівнювати із гарантіями безпеки. "Мінськ" – це заморожений конфлікт, і тому його виконати було складно.

Зеленський зазначив, що як президент, він намагався зробити все, що мав. Були зустрічі у нормандському форматі і домовленість про припинення вогню.

Ми домовилися з Путіним, що буде припинення вогню. Через певний час вони почали нас вбивати на контактній лінії,

– пригадав президент.

Зеленський каже, що після цього передзвонив Путіну. Той сказав, що все виправить. Через деякий час росіяни знову почали обстріли.

Президент розповів, чому Україна розпочала Курську операцію.