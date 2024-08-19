Чи припинить Берлін військову допомогу Україні – пояснили в німецькому Мінфіні

Напередодні німецькі ЗМІ писали про нібито можливе припинення Берліном військової допомоги Україні. У Міністерстві фінансів ФРН прокоментували це.

Так, у відповідь на запит журналістів, німецький Мінфін зазначив, що допомога Україні частково перекладеться на міжнародні програми.

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Чи припинить Німеччина допомогу Україні

У Мінфіні зазначили, що двостороння допомога з боку Німеччини в майбутньому буде частково перенесена на міжнародні програми. Зокрема, йдеться про рішення країн G7 виділити кредити на 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів.

Водночас наголосили, що Федеральний уряд підтримує Україну в фінансуванні та оснащенні військовою технікою такою мірою, якою не робить цього жоден інший європейський партнер. Додали, що цій меті слугує стаття "Модернізація" у федеральному бюджеті на 2024, а також цільові асигнування на наступні роки.

Міністерство фінансів готове розглянути можливість короткострокового надання додаткових коштів до того часу. Для цього, однак, додаткові потреби мають бути чітко визначені та зрозумілі, щоб відповідати всім бюджетним правилам і на цій основі можна було звернутися до Бундестагу з проханням про надання дозволу,

— заявили в Мінфіні Німеччини.

Також у пресслужбі німецького відомства додали, що ще нібито не отримали жодного конкретного повідомлення про вимоги.

"Тому ані розгляд, ані рішення не можуть бути прийняті", — резюмували в Мінфіні.

Напередодні речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що повідомлення про те, що Німеччина нібито припиняє військову допомогу Україні, є некоректними. Додав, це маніпуляція.