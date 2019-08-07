Луценко каже, що Ситник приречений

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкритикував роботу Національного антикорупційного бюро, у якого "нуль вироків", та його голову Артема Ситника.

Свою майбутню відставку, яка, вочевидь, відбудеться після початку роботи Верховної Ради IX скликання, Юрій Луценко прокоментував у ефірі "Радіо НВ".

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Він сказав, що йде "як генпрокурор, який повернув країні крадених коштів на 4 мільярди". І наголосив, що "такого результату не було ні в кого".

У мене за плечима 3 тисячі вироків у справах корупції. Так, це корупція категорії "Б", та, яка дозволена по закону. Бо корупція, про яку всі говорять, яка залишається непокараною – це виключно компетенція НАБУ, в якого нуль вироків,

– заявив генпрокурор.

Тож, на його думку, запитання президенту і суспільству слід адресувати саме до НАБУ.

Адже ГПУ працювала "без внутрішніх війн" і мала очевидний результат: "1200 засуджених терористів, ще 1000 справ у судах, ще декілька десятків тисяч вбивць, розбійників, грабіжників, автоугонщиків тощо".

Юрій Луценко особливо наголосив на тому, що "провал пана Ситника і НАБУ пояснюється одним: він не вміє і не хоче працювати в командах".

Генпрокурор назвав директора НАБУ "людиною, не здатною організовувати спільні дії", а тому – "приреченим на невдачу".

Примітно, що в Офісі Президента Володимира Зеленського вважають, що НАБУ та САП показують ефективний результат у своїй роботі.

Відео інтерв'ю Юрія Луценка:

Коротко про звільнення Луценка

Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день своєї інавгурації. Генпрокурор заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс постанову про звільнення, та нардепи її не підтримали.

Після оприлюднення результатів парламентських виборів глава держави сказав, що має намір призначити нового генерального прокурора та натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко.

Генпрокурора призначає Верховна Рада за поданням президента України. Якщо прокурор не виконує свої обов'язки належним чином, парламент може виказати недовіру та звільнити його з посади.

За останньою інформацією, найбільш імовірним претендентом на посаду керівника ГПУ є Руслан Рябошапка, який зараз працює заступником глави Офісу Президента.

А тут можна переглянути відео про провали Юрія Луценка на посаді генпрокурора: