Природа лютує: в Росії почалось виверження одночасно двох вулканів

На Камчатці почалося виверження Ключевської сопки – найвищого вулкана Євразії. Крім того, прокинувся вулкан Шивелуч – наразі триває викидання "розпечених бомб".

Російські ЗМІ повідомляють, що два вулкани прокинулися фактично одночасно. Схоже, що навіть природа лютує проти росіян. У мережі уже жартують, що це геологічна спецоперація українців.

До теми Січневе виверження вулкана поблизу островів Тонга ще довго нагріватиме Землю: що з'ясували вчені

Шивелуч

Перед виверженням Шивелуч двічі викинув стовпи попелу на висоту до 5 кілометрів.

Наразі фахівці фіксують викиди розпеченої магми із частотою до 10 вибухів на годину, очікуються лавові потоки. Температура лави на поверхні вулкана становить 1 000 градусів Цельсія.

Місцева влада закликала не наближатися до вулканів менш ніж на 15 кілометрів.

Зазначають, що через потужне виверження може постраждати траса Петропавловськ-Камчатський – Усть-Камчатськ.

Ключевська Сопка

Шивелуч – найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Найпотужнішим вважається виверження Шивелуча 1964 року, коли стовп попелу досяг висоти 15 кілометрів, а уламки вулканічної породи віднесло на 20 кілометрів.

Виверження у вершинному кратері Ключевського почалося після землетрусу магнітудою 5,7, що стався біля східного узбережжя Камчатки в ніч проти 20 листопада.

Зазначають, що наразі відбуваються поодинокі викиди розпечених бомб із частотою до 10 вибухів на годину. Через значну глибину кратера Ключевського — близько 200 метрів – лише окремі з них видно над кромкою.

За словами вчених, виверження посилюватиметься: фахівці очікують на вилив лави, а також утворення грязьових потоків, які пройдуть річищами річок у районі вулкана.

До слова, в Росії влітку було чимало катаклізм, які підозріло "карали росіян" за їх агресію. Чи то карма, чи кара, але окрім масштабних лісових пожеж, в Росії ставались потужні урагани та навіть атакувала саранча.