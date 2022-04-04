Пришліть мені, будь ласка, більше ППО, ракет і більше снарядів, – Кім

Миколаївська область продовжує перебувати під вогнем російських окупантів. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинкам мирних мешканців.

Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наземного наступу ворога немає, ситуація контрольована. Пересування областю вільне, люди намагаються відновлювати економіку та максимально допомагати армії.

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Захист від ракет

Втім, загроза ракетних ударів окупантів досі існує, тому області необхідний захист від ворожих снарядів.

Пришліть мені, будь ласка, більше ППО, ракет і більше снарядів,

– попросив Кім.

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