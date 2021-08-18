Пристрасті навколо мера Києва Віталія Кличка наростають

Як це не парадоксально, але він і сам докладає до цього зусиль. Очевидно, що після хвилі нових обшуків у різних органах київської влади та звинувачень у корупції, він дуже емоційно став заявляти, що його хочуть прибрати з посади Київської міської держадміністрації (КМДА). Далі читайте російською.

Это его стратегия самозащиты. Однако, некоторые источники говорят о том, что Виталия Кличко накручивает на войну с Офисом Президента его ближайшее окружение (по принципу "пан или пропал"). Таким образом они защищают прежде всего себя, а мэр Кличко для них лишь инструмент обеспечения их интересов.

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В итоге возникает эффект цепной реакции – и политической и эмоциональной

Пошли слухи о том, что судьба мэра Киева как главы КГГА может решиться на ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Никаких инсайдов на этот счет у меня нет. С точки зрения формальных правовых процедур вопрос о руководстве КГГА вряд ли должен рассматриваться на СНБО.

Однако мы не раз уже видели, что в команде президента Зеленского склонны не развязывать политико-правовые узлы, а разрубать их. Поэтому даже не буду гадать о правовой форме возможного решения (тем более это и не моя специализация).

Но могу предположить, что формальным основанием для рассмотрения такого вопроса на СНБО может стать статус Киева как столицы Украины и выявленные в городе коррупционные проблемы.

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А далее может действовать такая логика: если мэр Киева сам не может остановить коррупцию в городской власти, то центральная власть должна взять ответственность за это на себя, заменив руководство КГГА. Тем не менее полагаю, что пока нет предопределенного решения.

В кулуарах звучат намеки, что, если мэр Кличко пойдет на сотрудничество с центральной властью в борьбе с коррупцией в Киеве и не будет прикрывать некоторые фигуры в своем ближайшем окружении (заметьте, опять речь идет об окружении!), и в отдельных подразделениях городской власти, которые подозреваются в коррупционных схемах, то возможен компромисс.

Но если верх возьмет логика взаимной и открытой войны (а пока доминирует именно эта тенденция), то ответственность за возникшую ситуацию будет возложена именно на мэра Киева, и смена руководителя КГГА (в той или иной форме) станет почти неизбежной.