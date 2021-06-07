Притула покидає "Голос": чи очікувати від нього новий політичний проєкт

За роки невтішних спроб потрапити то до парламенту, то очолити крісло мера Києва Сергій Притула покидає партію "Голос". Водночас переконує, що йти з політики точно не планує.

Конфлікт в "Голосі" розгорівся ще декілька місяців тому. Тоді одразу 10 народних депутатів отримали попередження від керівництва про можливе виключення з фракції. Мовляв, не так голосували за потрібні законопроєкти.

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Натомість частина однопартійців звинуватила в узурпації влади всередині партії та фракції керівництво "Голосу" – Ярослава Железняка та Кіру Рудик. Також їм "закидали" співпрацю з Банковою. Тому частина партії перейшла в опозицію до її керівництва.

На жаль, ми маємо констатувати, що у нас владу в партії захопили одноосібно спочатку Кіра Рудик, а потім Ярослав Железняк, які фактично витісняють людей, які не згодні з їхньою позицією,

– відзначила нардепка з "Голосу" Олександра Устінова.

Але керівництво "Голосу" називає іншу основну причину конфлікту – амбіції. Мовляв, це і пояснює вихід Притули з партії, де той не був "ні першою скрипкою", ні єдиною впливовою людиною. "Та й особистих претензій від нього не чув", – пояснив голова фракції Ярослав Железняк.

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Втім за словами політологів, сам Притула, покинувши голос, лише виграє з цього. Цілком ймовірно зовсім скоро презентує новий політичний проєкт, який буде націлений вже на парламентські вибори. Та й зайняти свою електроральну нішу в нього є всі передумови.

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"Це класні можливості для Сергія (Притули – 24 канал). Його рейтинг зараз більший за рейтинг "Голосу". Є всі можливості стати лідером правої ніші в Україні", – зауважив політолог Микола Давидюк.

Водночас і "Голос" в рейтингах не надто не втратить через вихід Притули. Чи підуть такі скандали на користь вже на виборах до Верховної Ради – сказати важко.

А от що зовсім не складно спрогнозувати і експертам, і керівництву партії так це те, що частина місцевих осередків, а разом з цим і сильна команда може піти слідом за Притулою.