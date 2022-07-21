Притула розповів, коли "народні байрактари" почнуть працювати в Україні

Українцям вдалося зібрати 600 мільйонів гривень на безпілотники "Bayraktar". Їх виробник пообіцяв надати 3 борти безкоштовно, а коли це станеться – розповів Сергій Притула, який проводив збір коштів.

Тисячі українців долучилися до збору коштів на "народні байрактари", які допоможуть нашим героям нищити окупантів. Вже незабаром борти будуть на шляху в Україну.

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Притула розповів, коли чекати безпілотники та куди витратить зібрані понад 600 мільйонів гривень

Волонтер Сергій Притула розповів, що обіцянка виробника байрактарів надати безпілотники безплатно – це просто неймовірний жест, який демонструє підтримку України у світі. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Що стосується їх передачі, то їх отримання залишилося чекати не так довго.

"Якщо не помиляюся в термінах, то їх доставка запланована на другу половину серпня. Куди вони вирушать потім – вирішить Міністерство оборони", – сказав Притула.

Виробник позначить "народні байрактари", а Міністерство оборони буде інформувати, коли завдати ворогу втрат допомогли саме ці борти.

"Ми домовилися про це з міністром оборони. Щоб люди, які долучалися до збору, мали моральне задоволення та бачили результат", – додав волонтер.

Оскільки безпілотники будуть надані безплатно, Сергій Притула скерував зібрані понад 600 мільйонів гривень на купівлю іншої зброї. Якої саме – поки не може говорити, щоб процес не зірвався.

Людина, яка кинула гривню, десять чи тисячу, розуміла, що долучається до того, що долучається до купівлі того, що буде нести смерть окупантам. Ми купуємо те, що "зробить смерть ворогам" у великих масштабах. Я мушу мовчати ще десь 3 тижні, але коли стане відомо, що ми купили, то у всіх світ перевернеться, – пообіцяв Притула.

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