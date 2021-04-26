"Добрий день" не казав, – Притула заявив, що жодного разу не бачився з Пінчуком

Сергій Притула працює в компанії Віктора Пінчука з 2008 року. За цей період вони жодного разу не бачились.

За словами Притули, між ними надто велика субординаційна дистанція. Адже над ним як ведучим ще є низка продюсерів, керівництво каналу, холдингу, яке і комунікує з акціонером.

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"Так, я працюю з 2008 року, і ні разу в житті Пінчука я не бачив, "добрий день" йому не казав", – зазначив Притула.

Також він відзначив, що йому невідомі факти фінансування "Голосу" Пінчуком на жодних виборах.

Притула: Конфлікту інтересів не бачу

За інформацією з Вікіпедії , Віктор Пінчук – один із найбагатших олігархів України, власник медіагрупи StarLightMedia, до якої входить "Новий канал".

Ведучий відзначив, що він працює на каналі Пінчука і виступає за те, щоб українські олігархи були позбавлені впливу на редакційну політику каналів, які їм належать.

Я, чесно, не зовсім розумію, в чому лежить особистий конфлікт інтересів. Я не бачу в цьому конфлікту,

– сказав Притула.

Він додав, що всі канали в Україні належать олігархам. "То ви пропонуєте мені зробити вибір: або не працювати на каналі і займатися політикою, або працювати і не займатися політикою?", – поставив риторичне запитання Притула.