Притула зізнався, чи претендує на посаду мера Києва

Шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула запевнив, що не розуміє, чому його називають ймовірним кандидатом на пост міського голови Києва та включають до соціологічних опитувань. Притула каже, що мерство для нього наразі – "не пріоритетна історія".

"Мені регулярно друзі скидають ті чи інші опитування, ту чи іншу соціологію. Я туди дивлюся, десь мені смішно, десь – не зовсім, тому що тільки за останні десь тижні 3 це вже якась третя чи четверта соціологія. В якійсь я є, в якійсь мене нема. В одній у Кличка якісь там відсотки, у Пальчевського, ще у когось. Я сиджу і не розумію", – розповів Притула в інтерв’ю "Українській правді".

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Він наголосив, що наразі є багато важливіших справ, ніж "мірятись рейтингами".

"В того в клініці (Пальчевського – 24 канал) знайшли якісь там натяки, що люди лікувалися з коронавірусом. Це не проблема – проблема, щоб бути там в рейтингах. Когось взагалі з попелу там підняли – в рейтинги пхають", – сказав Притула.

При цьому шоуменові лестить те, що його "скромну персону міряють одразу з двох боків: це і по Києву, і, мені сорока звісточку приносила, що і по Україні". Але наразі Притула сказав, що не має часу, щоб "розпилятися на оці речі, тому що я зараз не є учасником якоїсь кампанії чи ще якоїсь біди".

Зараз це абсолютно не пріоритетна історія, чесно. Я навіть не дивлюся на якусь там найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, тому що є нагальніші потреби,

– наголосив член політради "Голосу".

Кого б обрали мером Києва сьогодні? Вибори мера Києва мають відбутися 25 жовтня 2020 року. За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", серед кандидатів на посаду мера Києві жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. Після нього – Сергія Притулу, нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та засновника Eurolab Андрія Пальчевського.



Грошові застави для кандидатів на посади мерів українських міст / Інфографіка 24 каналу